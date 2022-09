À la Une: réfugiés dans les Balkans, vers une nouvelle crise humanitaire ?

Revue de presse des Balkans

Des arrivées plus nombreuses, des refoulements plus violents... Face au manque d’hébergement, la situation devient de plus en plus intenable pour les réfugiés bloqués en Serbie. Alors que l’hiver approche, le gouvernement fait l’autruche. Entretien.

L’ONG Aegean boat report s’est procurée la vidéo du refoulement d’un bateau de migrants survenu dimanche en mer Méditerranée, au large de l’île grecque de Rhodes. Les images montrent des hommes en uniforme et cagoulés qui effectuent avec leur embarcation des manœuvres pour repousser le bateau d’exilés. L’ONG affirme qu’il s’agit d’un navire appartenant à des garde-côtes grecs.

Ce que la guerre en Ukraine a changé pour la Turquie

La Turquie d’Erdoğan vend des drones à l’Ukraine tout en ménageant le Kremlin pour continuer à recevoir des hydrocarbures à bas prix, utilise ses leviers de chantage au sein de l’Otan et tente de se placer en arbitre incontournable entre l’Ukraine et la Russie... Ankara joue sur tous les tableaux pour redorer son blason, au risque de l’incohérence. Entretien.

Le maire d’Istanbul, Ekrem İmamoğlu, risque quatre ans de prison pour « insulte » au Haut Conseil électoral turc. L’opposition dénonce une procédure judiciaire politique alors que l’édile kémaliste, très populaire en Turquie, est l’un des favoris pour affronter Recep Tayyip Erdoğan à la présidentielle de 2023.

Carnet d’exil russe en Serbie

Vsevolov a 23 ans et fait partie des opposants au régime de Vladimir Poutine. Quand la guerre en Ukraine a éclaté, il a quitté la Russie avec l’intention de retrouver sa mère en France. Bloqué durant plusieurs mois à Belgrade, il a rejoint le mouvement citoyen « Russes, Ukrainiens, Biélorusses et Serbes ensemble contre la guerre ». Carnet d’exil.

Un nouveau document fait beaucoup parler de lui dans la presse, et pour cause : il prévoit l’acceptation de l’indépendance du Kosovo par la Serbie dès 2023 et, en 2033, la reconnaissance officielle en même temps que l’adhésion des six États des Balkans occidentaux à l’Union européenne. Ce document aurait été élaboré par la France, l’Allemagne et l’UE, mais Berlin dément.

Annulation de la Marche des Fiertés, contre-manifestations de l’extrême droit et de l’Église orthodoxe serbe, démentis et contre-démentis... La semaine de l’Europride en Serbie a été émaillée de multiples rebondissements. Il s’agissait avant tout d’un « théâtre politique » de la violence contrôlée. Décryptage du chercheur Koen Slootmaeckers.

Depuis le début de l’été à Novi Sad, en Serbie, un groupe de militants, de citoyens et d’étudiants protègent la zone verte connue sous le nom de Dunavac-Šodroš. Car cette oasis de biodiversité au bord du Danube est menacée par les promoteurs immobiliers. Reportage.

100 ans de la « catastrophe de Smyrne »

Athènes commémore en grande pompe le centenaire de la « catastrophe de Smyrne » (Izmir, en turc), qui a vu l’exode des centaines de milliers de chrétiens installés en Asie Mineure, fuyant l’armée turque en septembre 1922. Un traumatisme qui continue à hanter les descendants des réfugiés. Reportage.

Le martyre des Roms, marginalisé par les autorités yougoslaves et croates après la Seconde Guerre mondiale, a vu l’annihilation quasi complète de la communauté rom de Croatie. Depuis 2002, des efforts de mémoire sont faits pour que leur statut de victime de génocide à part entière soit reconnu, mais il reste encore à véritablement inclure leur histoire dans les manuels scolaires. Retour avec l’historien Danijel Vojak sur cette histoire marginalisée.

Composé d’une quinzaine d’artistes, sociologues, psychologues et hackers, le collectif Manifesto Hijacking plante une graine pour un art autonome en Albanie et articule une critique du présent dans un pays où la société civile reste mince et fragile. Reportage.

