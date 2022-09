À Volnovakha, des fonctionnaires des administrations pro-russes se disent menacées

Reportage

Les votes d'annexion à la Russie commencent ce vendredi 23 septembre dans quatre régions d'Ukraine. Sous contrôle total ou partiel des forces russes et pro-russes, celles-ci sont aussi désormais toutes sous pression militaire de Kiev. Dans les zones récemment conquises ont été signalés ces dernières semaines de nombreuses attaques contre les figures des administrations pro-russes. À Kherson Melitopol et Berdiansk on a enregistré des morts. À Volnovakha, première ville d’importance prise au printemps par les forces russes et pro-russes, certains fonctionnaires évoquent eux des menaces.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale,

Elle tient par la main sa fille de 6 ans qui serre contre elle deux petites poupées. On rencontre cette institutrice de maternelle devant les grilles de l’établissement où elle enseigne : l’école numéro 5 de Volnovakha. En cette rentrée, dit Daria, la moitié des enseignants sont partis.

Parmi eux, des anciens collègues qui, dit-elle, la menacent pour son enthousiasme, pour le nouvel ordre russe et l’enseignement des nouveaux programmes scolaires. « Ça a commencé au printemps quand l’école a rouvert et depuis septembre ça a triplé. On me dit ce qu’il va m’arriver quand les Ukrainiens vont revenir. Qu’on va m agenouiller devant l’école et me tirer dessus. » Daria parle de messages sur son téléphone et les réseaux sociaux mais n’a pas pu les montrer à RFI.

► À lire aussi : À Donetsk, les référendums d'annexion à la Russie sous pression militaire ukrainienne

« Nous revenons à la maison »

Elena Sergeevna Slesarenko est, elle, responsable de l’administration de Volnovakha pour les affaires sociales. Les menaces venues d’Ukraine, elle dit elle aussi les avoir vu passer : « Ils intimident beaucoup de gens ici, ils écrivent des commentaires dans les groupes sur les réseaux sociaux, là où nous laissons des messages. Et ils disent qu’ils vont revenir. Moi je n’y crois pas, et je refuse d’y croire. Et chaque personne saine d’esprit pense comme ça, pense, comme moi, que l’Ukraine ne reviendra pas ici et que personne ne les attend. »

Un message en droite ligne avec celui que Moscou veut envoyer, non seulement à la population locale mais aussi au monde entier. Le scrutin était annoncé mercredi matin, et ce jeudi déjà les premières affiches étaient distribuées. Sur fonds bleu rouge et blanc, les couleurs du drapeau russe, figurent ces mots « nous revenons à la maison ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne