Arménie: les Russes affluent pour fuir la mobilisation

En Russie, depuis le mercredi 21 septembre, des milliers de Russes tentent de fuir le pays suite à l’annonce de la mobilisation partielle liée au conflit en Ukraine. À un peu plus de trois heures d’avion, beaucoup ont choisi de se rendre en Arménie, pays russophone et ancien membre de l’Union soviétique. Mais, ces derniers jours, le prix des billets a été multiplié par dix. Sur place, certains Russes craignent de vivre une nouvelle guerre. Car l'Arménie a été bombardé par l’Azerbaïdjan la semaine dernière.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondance en Arménie, Manon Chapelain

Depuis Moscou, Andrey et Ana devaient s’envoler en Arménie pour leur lune de miel. Mercredi, jour de leur mariage, ils ont pris la décision de ne pas revenir en Russie. Andrey a eu peur d’être envoyé sur le front suite à l’annonce de la mobilisation partielle en Ukraine. Pour Ana, « c’était dur car on a réalisé que le lendemain on partait à Erevan, peut-être ensuite dans un autre pays, mais que l'on ne savait pas quand est-ce que l'on allait revoir notre famille et tes amies. »

Destination logique

Pour les russes, l’Arménie est une destination logique. C’est l’un des seuls pays où ils peuvent entrer avec l’équivalent d’une carte d’identité. Hier, le prix des vols a atteint les 6 000 euros. Andrey le souligne, « tous les avions sont complets pour les trois ou quatre prochains jours. Cela me fait peur, car j’ai beaucoup d’amis qui devaient nous rejoindre. »

Soulagé d’être arrivé, Alexey, 26 ans, de son côté, s’inquiète tout de même de se retrouver coincé dans une nouvelle guerre. La semaine dernière, des villages arméniens ont été bombardés par l’Azerbaïdjan : « L’Arménie reste plus sûre que Moscou pour un homme aujourd’hui. Mais, bien sûr, la situation est complexe ici. Alors je pense à partir vivre dans un autre pays bientôt. »

Combien sont repartis ?

Au total, près de 70 000 russes se sont installés en Arménie depuis le début la guerre en Ukraine. Un chiffre qui ne dit pas combien sont repartis depuis le retour des tensions à la frontière arménienne.

►À lire aussi : Haut-Karabakh: l'Arménie demande aux soldats de la paix russes d'agir

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne