Les Suisses vote de justesse l'allongement d'un an du travail des femmes

Les Suisses ont voté ce dimanche à 50,6% en faveur de l'allongement de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans, comme les hommes. Un scrutin marqué par un profond clivage entre la partie germanophone du pays alpin, favorable à la réforme, et les autres cantons.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Les sondages donnaient la réforme largement gagnante. Mais il a fallu attendre les résultats du canton de Zurich pour que le gouvernement pousse un ouf de soulagement. Avec un tout petit peu plus de 50 % des voix, les Suisses acceptent de relever d'un an l’âge de la retraite pour les femmes.

Une mesure présentée comme indispensable par Berne pour stabiliser le système suisse d'assurance vieillesse, inchangé depuis 1995 et soumis à une énorme pression alors que l'espérance de vie augmente et que la génération des baby-boomers atteint l'âge de quitter la vie active.

Dans ce contexte de vieillissement de la population, les opposants contestaient une réforme inutile, et qui pénalise les femmes qui gagnent déjà en moyenne un tiers de moins que les hommes. Un argument qui a eu un écho certain en Suisse romande et italophone. Les deux régions ont rejeté le texte.

Mais le poids démographique de la Suisse alémanique a suffi à le faire accepter. L’autre clivage est plus évident puisque la réforme a été largement soutenue par les hommes, beaucoup moins par les femmes qui étaient plus de 50% à la rejeter.

Pour les femmes du Parti socialiste, le oui « n'est pas seulement un grand pas en arrière en matière d'égalité, c'est une gifle pour toutes les femmes ». Elles ont annoncé une manifestation à Berne lundi pour dénoncer le résultat.

(Et avec AFP)

