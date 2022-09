Référendums d'annexion en Ukraine: des brigades mobiles et pas d'isoloir pour le vote

Depuis vendredi 23 septembre, les habitants des territoires récemment conquis et des deux républiques séparatistes pro-russes de Donetsk et de Louhansk sont appelés à voter oui ou non sur leur appartenance à la Russie. À Donetsk, le vote n'aura lieu en bureau que mardi. D'ici là, ce sont des brigades mobiles, au pied des immeubles ou directement chez l'habitant, qui assurent le vote.

De notre envoyée spéciale à Donetsk,

Pas d'adresse, pas d'heure, pas de lieu… Sécurité oblige, disent les autorités. Pour l'essentiel du déroulement du vote, ce sont donc les membres et volontaires de la Commission électorale qui vont au contact des habitants.

Lyubov Posokhina est arrivé en courant de la rue d’à côté, dans une petite cour, après avoir été prévenue que les agents de la Commission étaient ici. « Hé bien, c’est toute une histoire d'arriver là. Une de mes amies qui vit à deux blocs de mon immeuble m'a appelé et m’a dit que la commission électorale était arrivée chez elle. J’y suis allée, mais on m'a dit de venir ici. C’est un tel secret, mais c'est pour respecter la sécurité », témoigne-t-elle.

Les autorités, comme les habitants, disent craindre que les lieux de vote soient ciblés par des tirs. Précaution supplémentaire, au pied de cet immeuble, un policier est présent. C’est d’ailleurs lui qui porte l'urne transparente. Les volontaires, eux, s’occupent des listes d’émargement et des bulletins, une grande feuille A4 sur laquelle est écrite la question : « Voulez-vous faire partie de la fédération de Russie ? ».

Aux choix, deux réponses : oui ou non. Ici, on coche sa case tous ensemble dans la cour, entre voisins et assis avec les membres de la commission électorale. Les habitants posent leur bulletin sur le banc ou sur leurs genoux, il n’y a pas d'isoloir ni d'enveloppe et les réponses « oui », visibles dans l’urne, s'empilent.

Quelques heures plus tard, un rendez-vous est pris pour un vote à domicile. Il se fera sans uniforme. « Les policiers s'inquiètent pour la sécurité, mais on ne veut pas que les armes intimident les gens », explique une volontaire de la commission. Dans l’appartement dans lequel les trois volontaires se rendent, trois voisines âgées sont se réunies pour les attendre. Là encore, elles votent ensemble et sur la table du séjour, devant témoin, elles cochent un « oui ».

