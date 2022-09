Guerre en Ukraine: le témoignage glaçant d'un prisonnier Britannique libéré par Moscou

Le Britannique Aiden Aslin fait partie des prisonniers de guerre libérés par la Russie qui ont transité par l'Arabie Saoudite. AP

Texte par : RFI

L'un des cinq Britanniques capturés en Ukraine est de retour au Royaume-Uni après un échange de prisonniers entre Moscou et Kiev. Dans une interview au tabloïd britannique The Sun, il raconte les tortures, les humiliations et la façon dont il a été battu et forcé à chanter l'hymne russe durant sa détention.