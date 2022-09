Le canal de la Vistule, un symbole politique pour le pouvoir polonais, une aberration pour d'autres

Le gouvernement polonais a inauguré le Canal de la Vistule dans le nord du pays. Cette ouverture permet aux bateaux de rejoindre le port d’Elblag au nord de la Pologne, sans passer par l’enclave russe de Kaliningrad comme c’était le cas jusqu’à maintenant. Pour le parti au pouvoir, c’est un vrai symbole politique.

De notre correspondant à Varsovie,

C’était l’une des promesses du parti Droit et Justice et l’actualité mondiale a rendu ce canal encore plus important à leurs yeux. Avec cette nouvelle voie de 1 300 mètres, le gouvernement polonais montre qu’il tente de s’écarter le plus possible de la Russie. Ce canal permet en effet de court-circuiter les ports de l’enclave de Kaliningrad. Désormais, pour entrer dans le port d’Elblag au nord de la Pologne, les bateaux n’auront plus besoin d’une autorisation russe pour circuler. Ils passeront directement de la baie de Gdansk à la lagune de la Vistule. Un argument convaincant au moment où Moscou tente d’envahir l’Ukraine.

Un outil politique plus qu’économique

Et le gouvernement en place en est tellement fier qu’il a commencé à imprimer des timbres avec le canal dessus. Prochaine étape, les pièces de monnaie. La Banque nationale de Pologne, travaille déjà sur ce projet. Avec une telle infrastructure, la Pologne s’attend forcément à des retombées économiques importantes.

L’État a dépensé 2 milliards de zlotys, soit 420 millions d’euros. Et c’est d’ailleurs l’une des critiques qui est faite à ce canal. Parce que pour être rentable, le trafic va devoir s’intensifier, mais pour ça il y a encore beaucoup de travaux à faire. Pour l’instant, le trou est creusé, les bateaux peuvent passer, mais la lagune est encore trop peu profonde. Les grands navires pourraient se retrouver échoués sur des bancs de sable. La ville d’Elblag va donc devoir attendre avant d’accueillir de grands navires dans son port. Surtout qu’il faudra également aménager les quais pour que les bateaux puissent accoster. Et pour tous ces travaux, ni l’État ni la municipalité ne veulent payer. Il va falloir patienter avant que cet investissement soit rentable. Certains économistes disent qu’il le sera dans 400 ans.

Le canal de la discorde

Pour qu’il soit vraiment utilisable, il va donc falloir de gros travaux. L’environnement est déjà très impacté par cette nouvelle infrastructure. C'est l’un des points qui a longtemps bloqué la création du canal. Pour le creuser, la Pologne a coupé plus de 10 000 arbres en cinq jours sur la presqu’île. Le tout sous protection policière parce que de nombreux habitants étaient opposés à ce projet sur une zone classée Natura 2000. Un espace qui abrite de nombreux oiseaux migrateurs et des plantes en voie de disparition.

La Commission européenne avait alors demandé une suspension des travaux en 2019, le temps qu’elle analyse les effets sur l’environnement. Mais il n’y a pas eu de suite à ces études et le canal a pu être terminé. Le gouvernement polonais a d’ailleurs justifié l’ouverture du canal comme un outil indispensable en termes de sécurité et de défense.

