Russie: Evguéni Prigojine confirme avoir fondé le groupe paramilitaire Wagner

Le Russe Evguéni Prigojine, surnommé le cuisinier de Poutine, reconnaît être le fondateur du groupe de mercenaires Wagner, bras armé du Kremlin. Ce n'était plus un secret pour personne, mais c'est la première fois que l'intéressé confirme « officiellement ».

Sur les réseaux sociaux de son entreprise Concord, l'homme d'affaires russe, Evguéni Prigojine, dit avoir fondé le groupe paramilitaire afin d'envoyer des combattants compétents au Donbass ukrainien en 2014. « C'est à ce moment-là, le 1er mai 2014 qu'est né un groupe de patriotes qui a pris le nom de Groupe tactique de bataillon Wagner », affirme-t-il.

Il a également reconnu la présence de ces hommes en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine : « Et maintenant un aveu (...) ces gars, des héros, ont défendu le peuple syrien, d'autres peuples de pays arabes, les démunis africains et latino-américains, ils sont devenus un pilier de notre patrie », a-t-il précisé.

Le groupe paramilitaire était suspecté depuis des années de mener dans l'ombre les basses œuvres du Kremlin sur différents théâtres d'opération, ce que Moscou avait toujours démenti. Et Evguéni Prigojine, fournisseurs un temps des cuisines du Kremlin, était soupçonné d'en être le financier.

Depuis mi-septembre toutefois, il ne faisait plus aucun doute que l'homme d'affaires proche du Kremlin était bien à la tête de ce groupe après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux où il apparaissait haranguant des prisonniers dans un centre pénitencier en Russie : « Si vous voulez sortir de prison maintenant, vous le pouvez, en échange de quoi vous devez donner six mois de votre temps pour participer à l'effort de guerre sur le front ukrainien ». Ce document confirmait également que sa milice recrutait bien des prisonniers en Russie pour les faire combattre en Ukraine.

