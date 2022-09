Les industries allemandes tentés par une fuite dans le sud des États-Unis

Des avions de la compagnie aérienne allemande Lufthansa. AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Avec la guerre en Ukraine et l'envolée du prix de l'énergie, de plus en plus d'industriels allemands envisagent de délocaliser une partie de leur production. Les États-Unis espèrent profiter d'une partie de ces investissements et démarchent activement en Allemagne, à la recherche d'industriels désabusés et prêts à franchir l'Atlantique.