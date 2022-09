Élections en Bosnie-Herzégovine dans un contexte de crise économique aiguë

Reportage

C’est un pays profondément divisé et marqué par la guerre qui est appelé aux urnes ce week-end. Les élections en Bosnie-Herzégovine vont avoir lieu dans un contexte de tension politique, avec les craintes de sécession de l’entité serbe. Le pays est en proie à une inflation galopante, et à une envolée du chômage.

De notre envoyé spécial à Sarajevo, Daniel Vallot

Les clients se font rares devant l’étal de boucherie d’Armin installée depuis 20 ans dans ce marché de Sarajevo à deux pas de la vieille ville. « Depuis le début de l’année, tout a augmenté ! Et j’ai dû m’aligner. Les grains pour les poulets, on les achetait en Ukraine, ou en Serbie. En Ukraine, il y a la guerre, et les Serbes pendant un moment ont interdit les exportations. Maintenant, les gens font très attention… et les ventes se sont effondrées ».

Une inflation hors de contrôle, et des revenus qui ne suivent pas. Cette habitante de Sarajevo n’achète de la viande qu’une fois par mois et ne s’autorise aucune dépense superflue : « Moi, j’ai travaillé 40 ans et je dois me débrouiller avec une retraite de 260 marks bosniens, environ 130 euros. Pour faire face, ils nous ont donné une aide minable et eux, les députés, ils se sont augmentés de 300 euros. Alors qu’ils sont déjà très bien payés ! »

La défiance à l’égard de la classe politique, jugée corrompue et inefficace, est largement partagée dans les allées du marché Markala. Face à l’inflation, on table d’abord sur l’entraide et sur la débrouille, sans attendre grand-chose des élections qui auront lieu dimanche 2 octobre : « J’ai toujours fait attention, même quand les prix étaient bas… au cas où, pour les situations désespérées. Vous savez, on a survécu quatre ans à la guerre sans rien. Alors, on va s’en sortir et continuer à vivre… »

