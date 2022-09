Allemagne: entrée en vigueur du salaire minimum à 12 euros d'Olaf Scholz

L'Allemagne a été l'un des derniers pays en Europe à introduire un salaire minimum. En vigueur depuis sept ans, il n'avait été, depuis, réévalué que très modestement. L'actuel gouvernement avait décidé d'une hausse sensible. Elle entre en vigueur ce samedi 1er octobre avec une rémunération horaire de 12 euros.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Il s'agit d'une réforme sociale phare du chancelier Scholz. Le mot « respect » figurait au centre de sa campagne électorale l'an dernier. Augmenter sensiblement le Smic horaire, introduit en Allemagne en 2015, devait permettre d'améliorer sensiblement le pouvoir d'achat de plusieurs millions de personnes.

En un an, ce Smic horaire aura augmenté de 22%. En 2015, il avait été fixé à 8,50 euros. Il sera, à partir d'aujourd'hui, de 12 euros. Le nombre de personnes qui bénéficieront d'un coup de pouce sensible, alors que l'inflation grignote les augmentations de salaires, est plus important qu'il ne l'était il y a sept ans.

Gastronomie, nettoyage, hôtels et services en général sont les branches les plus concernées. Le nombre de femmes touchant le Smic est plus important que celui des hommes. À l'Est, une personne sur trois est concernée ; deux fois plus qu'à l'Ouest.

Lors de l'introduction du Smic horaire, les craintes étaient grandes que la mesure ait des conséquences négatives sur l'emploi. Elles n'ont pas été confirmées.

Depuis lors, une commission indépendante avait proposé des augmentations très mesurées, inférieures à la hausse moyenne des salaires. Cette fois, le gouvernement Scholz a imposé par une loi un coup de pouce sensible dérogeant au dispositif en vigueur. Les critiques aujourd'hui sont très discrètes.

La mesure intervient alors que non seulement l'inflation atteint des sommets, mais aussi que la crise énergétique renchérit sensiblement le coût de la vie, particulièrement celle des plus modestes.

"Contre le froid" les remèdes de grand-mère pour affronter l'hiver à la une de demain pic.twitter.com/v5XcqdajPU — Pascal Thibaut (@pthibaut) September 30, 2022

►À relire : En Allemagne, un plan massif de soutien face à la hausse des prix de l'énergie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne