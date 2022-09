En Ukraine, la tension monte après l’annonce par Moscou de l’annexion de quatre régions

Les États-Unis ne reconnaitront jamais, jamais, jamais les revendications russes sur le territoire souverain de l’Ukraine. Ces soi-disant référendums étaient un simulacre, un simulacre absolu. Les résultats ont été fabriqués de toutes pièces à Moscou. La véritable volonté du peuple ukrainien est évidente jour après jour. Ils sacrifient leurs vies pour sauver leur peuple et maintenir l’indépendance de leur pays ainsi que pour défendre la liberté. L’attaque russe de l’Ukraine pour servir les ambitions impérialistes et de Poutine est une violation flagrante, flagrante, de la charte des Nations unies et les principes de base de souveraineté et d’intégrité territoriale.