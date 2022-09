L’UE s’accorde pour taxer les profits exceptionnels des producteurs d’énergie

Le Premier ministre adjoint Josez Sikela et la Commissaire européenne pour l'énergie Kadri Simson, lors d'une conférence de presse après la rencontre entre ministres européens de l'Énergie, à Bruxelles le 30 septembre 2022. © Yves Herman, Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les ministres européens de l'Énergie étaient à nouveau réunis à Bruxelles vendredi 30 septembre pour s'efforcer dans la douleur de réduire les factures d'énergie et réduire les risques de crise sociale et de faillites d'entreprises à l'approche de l'hiver. Les Vingt-Sept ont notamment validé les propositions de la Commission visant à récupérer une partie des « superprofits » des producteurs d'énergie pour les redistribuer aux consommateurs et réduire la demande d'électricité.