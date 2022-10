L'armée ukrainienne est «entrée» dans la ville stratégique de Lyman, dans la région de Donetsk

L’armée ukrainienne a affirmé samedi 1er octobre être « entrée » à Lyman, ville stratégique dans la région de Donetsk (Est), annexée la veille par Moscou malgré les condamnations de Kiev et des Occidentaux. Des moments plus tard, l'armée russe a également annoncé « s'être retirée » de cette ville utilisée depuis des mois comme base de troupes et fournitures de l'armée russe.

« Les forces d'assaut aériennes ukrainiennes entrent dans Lyman, dans la région de Donetsk », a indiqué sur Twitter le ministère ukrainien de la Défense. « Menacées de se faire encercler, les troupes alliées ont été retirées de Lyman vers des lignes plus favorables », a indiqué dans un communiqué le ministère russe de la Défense.

Après avoir repris cinq villages dans les environs, le porte-parole de l'armée ukrainienne dans l'Est Serguiï Tcherevatiï avait déclaré à la télévision, cité par l'agence Interfax-Ukraine, qu’« environ 5 000 - 5 500 Russes » étaient retranchés dans et autour de Lyman ces derniers jours.

Pour Serguiï Gaïdaï, le gouverneur de la région voisine de Lougansk, les soldats russes présents « dans le chaudron » de Lyman avaient alors « trois options : s'enfuir, mourir tous ensemble ou se rendre ».

Peu avant l'annonce officielle de de l'armée ukrainienne, plusieurs vidéos authentiques ont montré l'arrivée des forces pro-Kiev aux abords de la ville, comme une par Illia Ponomarenko, journaliste de Kyiv Independent.

Ukrainian troops have entered Lyman pic.twitter.com/gmkcfULjp2 — Illia Ponomarenko🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 1, 2022

Vendredi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était félicité des « résultats significatifs » de la contre-offensive de ses troupes dans l'Est, poussant les Russes à se retirer de nombreux territoires conquis. Le même jour, un haut responsable séparatiste prorusse, Denis Pouchiline, avait reconnu que les Russes présents à Lyman y combattaient « à bout de force », face à une situation « difficile ».

Nœud stratégique utilisé comme base pour troupes et armes de l’armée russe

La perte pour Moscou de Lyman serait un nouveau revers pour l'armée russe, car il donnerait un avantage significatif à Kiev. Ce serait également un nouvel échec pour Moscou après plusieurs autres depuis début septembre et le lancement de la contre-offensive de Kiev dans le sud et l'est de l'Ukraine.

Cette ville - aujourd'hui largement désertée de ses quelque 20 000 habitants - a été prise par l'armée russe au mois de mai. C'est un nœud ferroviaire dans cette région de Donetsk, dans le Donbass dont Moscou vient de célébrer en grande pompes l'annexion.

Mais c’est avant tout un nœud logistique. Lyman est utilisée depuis des mois comme une base par l'armée russe, pour ses troupes et ses armes envoyées sur le front de la région de Donetsk. Kiev espère également saisir ce matériel en cas de reconquête.

La reprise de Lyman serait la victoire la plus importante de l'armée ukrainienne depuis la reprise de plusieurs villes autour de Kharkiv (Nord-Est). La ville pourrait être une nouvelle base pour maintenir cet élan, et un nouveau levier pour pousser plus loin vers l'Est. Cela notamment vers l'oblast voisin de Lougansk, très largement occupé aujourd'hui par l'armée russe.

