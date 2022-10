L’Italie renforce la surveillance de ses gazoducs après les fuites sur les Nord Stream

Depuis la guerre en Ukraine, l'Italie tente de compenser sa consommation en gaz russe avec d'autres sources. Ici, un employé travaille sur la portion tunisienne du gazoduc TransMed, liant l'Algérie à l'Italie en passant par la Tunisie, à El-Haouaria, le 14 avril 2022. © Fethi Belaid / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après les soupçons de sabotage évoqués pour expliquer les fuites des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 en mer Baltique, reliant la Russie et l'Allemagne, certains pays européens augmentent leur vigilance. C'est le cas du gouvernement italien qui a annoncé vendredi 30 septembre renforcer la surveillance et les contrôles navals des gazoducs qui acheminent du gaz naturel vers l'Italie, notamment depuis le Sud et l'Est.