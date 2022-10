Royaume-Uni: les conservateurs dans la tourmente

Des milliers de Britanniques sont descendus dans les rues de Londres samedi 1er octobre 2022 pour protester contre la crise du coût de la vie, brûlant parfois des factures alors que le gouvernement assume tant bien que mal sa politique budgétaire après une semaine de chaos sur les marchés financiers. Inflation au plus haut, livre sterling au plus bas, inquiétudes à l'approche de l'hiver. Plus impopulaires que jamais, les Tories se retrouvent à partir de dimanche à Birmingham pour leur congrès annuel. Mais vu le contexte, cette grand-messe s'annonce morose.

AFP - NIKLAS HALLE'N