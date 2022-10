Une enquête sur la pose forcée de stérilets sur des femmes inuites du Groenland

C'est une pratique peu connue du Danemark à l'égard de femmes inuites groenlandaises : à la fin des années 1960, un certain nombre d'entre elles ont subi une intervention pour les empêcher d'avoir des enfants. Mais ces poses de stérilet se sont déroulées sans consentement et ont pu avoir des conséquences dramatiques sur la santé de ces femmes. Un scandale sanitaire sur lequel le Groenland et le Danemark ont décidé de mener une enquête conjointe.

Publicité Lire la suite

La souffrance, l'ignorance et le sentiment d'être seules ont pendant longtemps conduit les femmes victimes de cette pratique à se taire. Mais plusieurs décennies plus tard, les témoignages s'accumulent... Et se recroisent. Les stérilets ont été implantés sans consentement et sans explication sur des femmes, souvent encore jeunes filles : des adolescentes dès l'âge de douze ans, approchées dans leurs établissements scolaires.

Selon un podcast danois, Spiralkampagnen, ce sont jusqu'à 4 500 femmes et filles qui ont ainsi été stérilisées entre 1966 et 1970. Cela représentait alors près de la moitié de la population féminine groenlandaise en âge de procréer. Et la pratique a perduré jusqu'au milieu des années 1970. Avec des conséquences parfois dramatiques : des saignements, des douleurs sur des corps trop petits pour ces dispositifs et parfois des infections qui ont pu conduire à une stérilité à vie.

« La douleur physique et émotionnelle que ces femmes ont rencontré est toujours présente », a reconnu ce vendredi le ministre danois de la Santé, alors que le Conseil pour les droits de l'homme du Groenland évoque de son côté un possible « génocide ». L'enquête que les deux parties vont mener conjointement doit durer deux ans et portera sur l'ensemble les pratiques sanitaires au Groenland de 1960 à 1991, lorsque le Danemark était en charge de la politique de santé dans son ancienne colonie.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne