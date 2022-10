Crise au Royaume-Uni: «J'aurais dû mieux préparer le terrain», admet Liz Truss

« J'aurais dû mieux préparer le terrain. » Liz Truss, la Première ministre du Royaume-Uni, admet être allée trop vite, dans une interview sur la BBC ce dimanche 2 octobre 2022. Une panique s'est emparée du pays depuis l'annonce la semaine dernière de son mini-budget. La Banque d'Angleterre a dû intervenir en urgence, mais la cheffe des conservateurs reste convaincue par son plan.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Réduire le taux d'imposition des plus hauts revenus pour stimuler la croissance. Liz Truss ne fléchit pas, mais admet que cette décision a été prise par le ministre de l'Économie sans discussion au préalable avec les autres membres du gouvernement.

Je veux dire aux gens que je comprends leur inquiétude avec ce qui s'est passé cette semaine. Je le reconnais, nous aurions dû mieux préparer le terrain. J'ai appris. Je ferai en sorte qu'à l'avenir, nous fassions un meilleur travail de préparation.

Elle n'exclut pas non plus une baisse des dépenses publiques, alors que le pays traverse une crise : inflation record, hausse des taux d'intérêt et du coût de l'énergie.

Je pense que nous devons augmenter la taille du gâteau. Nous avons eu deux décennies de croissance relativement faible.

Michael Gove, un des poids lourds du Parti conservateur, et ancien ministre, décrit les annonces de la Première ministre comme « des vacances loin de la réalité ».

Le congrès des conservateurs commence ce dimanche à Birmingham. Liz Truss promet de gagner « le cœur et l'esprit » de ses députés. Alors que le parti est au plus bas dans les sondages et dans son propre camp, la Première ministre est encore moins populaire que son prédécesseur Boris Johnson.

