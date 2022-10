Lettonie: le parti du Premier ministre arrive en tête des élections

Les Lettons ont voté samedi pour renouveler le Parlement. Les questions de sécurité dans ce pays limitrophe de la Russie ont dominé la campagne et ont incité les Lettons à s’exprimer. Ils sont 59% à être allés voter. Un taux de participation plus élevé qu’il y a 4 ans. Mais quels partis siégeront au Parlement ?

Avec notre correspondante à Riga, Marielle Vitureau

Deux partis arrivent au coude à coude avec plus de 15% des voix. Nouvelle Unité, le parti du Premier ministre et le parti des Verts et des fermiers, dominé par un oligarque inquiété par la justice depuis 2007 pour corruption. Dans le régime parlementaire letton, tout est affaire de coalitions et ces deux partis ne sont pas faits pour s’entendre.

Nouvelle Unité va retrouver ses anciens alliés libéraux et conservateurs. Les Progressistes, un parti de centre gauche, fait son entrée et pourrait aussi les rejoindre. La surprise de taille vient du parti Harmonie. Ce parti autrefois pro-russe, mais qui a dénoncé la guerre en Ukraine ne sera plus au Parlement. Depuis 10 ans, il était la plus grande force d’opposition.

Sa possible disparition de l’arène va rendre la compétition politique encore plus féroce, notait il y a peu un éditorialiste connu. Elle est avérée. L’arrivée de trois nouveaux partis aux intentions très diverses vont certainement troubler le jeu politique. Mais la balle est désormais dans le camp du président. Il doit charger un futur Premier ministre de former un gouvernement.

