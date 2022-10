Ukraine: après la libération de Lyman, Zelensky promet la prise d’autres villes dans le Donbass

Alors que les troupes ukrainiennes sont entrées la veille dans Lyman, la ville stratégique de l’est de l’Ukraine est entièrement tombée sous le contrôle de Kiev dimanche 2 octobre, a affirmé le président Volodymyr Zelensky. La reconquête est importante pour les Ukrainiens, tant sur le plan stratégique que symbolique, et renfloue le moral des autorités ukrainiennes qui surfent sur cette victoire militaire.

Publicité Lire la suite

Les troupes ukrainiennes y étaient entrées samedi mais des combats se poursuivaient. Désormais la ville est entièrement aux mains des forces ukrainiennes, affirme le président ukrainien Volodymyr Zelensky : « À partir de 12h30 locales, Lyman est totalement débarassée » de l'armée russe, s'est-il réjoui sur les réseaux sociaux.

Volodymyr Zelensky n'a pas attendu la libération totale de la ville pour célébrer la victoire ukrainienne à Lyman. Tous les soirs, le chef de l'État s'adresse à ses concitoyens et dès ce samedi, il a évoqué la reprise de Lyman, affirmant qu'elle n'est qu'une étape dans la reconquête de ces territoires : « Cette semaine, de nouveaux drapeaux ukrainiens ont flotté sur le Donbass » s'est-il félicité. Et « il y en aura encore plus dans la semaine à venir », assurait dans la foulée le président ukrainien.

Un ton à la fois victorieux et conquérant : au lendemain de l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes, Volodymyr Zelensky réaffirmait donc sa détermination à libérer l'ensemble du territoire de son pays.

Et fort de cette victoire, il a également lancé des mises en garde aux Russes. Aux dirigeants, tout d'abord. « Ils ont déjà commencé à s'en prendre les uns aux autres: ils cherchent des coupables. (...) C'est le premier signal d'alarme qui devrait être entendu à tous les niveaux du gouvernement russe ». Et aux citoyens également, les enjoignant à « résoudre le problème de celui qui a tout commencé ». Tant que cela ne sera pas fait, « vous serez tués un par un parce que vous n'admettez pas que cette guerre est une erreur », a t-il prévenu.

► À lire aussi : Le général Oleksandr Syrsky, nommé «héros de l’Ukraine» par Volodymyr Zelensky

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne