Élections en Bosnie-Herzégovine: confusion après que deux candidats serbes proclament leur victoire

C’est la première fois depuis la guerre que notre pays a un membre bosniaque de la présidence qui ne vient pas d’un parti nationaliste. C’est un premier pas, et nous assumerons la responsabilité que les électeurs nous ont confiée. Nous changerons l’état du pays, et nous changerons son système politique. Le devoir de notre candidat Denis Becirovic sera, avec ses collègues serbes et croates, d’aller vers l’intégration européenne et vers l’Otan. Quant à notre parti, cette victoire n’en sera une que lorsque nous aurons appliqué notre programme : augmentation des salaires et des retraites, meilleur système de santé et d’éducation, faire en sorte que nos enfants qui sont partis à l’étranger rentrent enfin au pays et par-dessus tout : lutter contre la corruption.