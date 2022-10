Le Royaume-Uni renonce à sa baisse d’impôts pour les plus riches après une semaine de polémiques

La Première ministre britannique Liz Truss et son ministre de l'Echiquier lors de la Conférence annuelle des Tories à Birmingham, le 2 octobre 2022. © Stefan Rousseau / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après plus d’une semaine de polémiques et plusieurs messages d’excuses, le gouvernement britannique a annoncé lundi 3 octobre faire marche arrière sur la baisse d'impôts sur le revenu pour les plus riches. La mesure avait plongé les marchés financiers dans la tourmente, et la Première ministre Liz Truss a dû reconnaître d’abord des erreurs de communication.