Royaume-Uni: le roi Charles III n’irai pas à la COP27 après l’«objection» de Liz Truss

Ça annonce avec eux, je pense, des relations un peu difficiles. Mais néanmoins ce n’est pas la première fois que ça se passe. Il y a une règle qui dit que chaque membre de la famille royale quand il va à l’étranger, doit demander l’autorisation du gouvernement. Bien sûr, tout est politique, on a beau dire que la monarchie n’a pas le droit de traiter de la politique, elle est en fusion avec généralement le gouvernement pour parler et discuter : chaque semaine il y a parfois peut être une petite négociation entre le gouvernement et le monarque. Bien sûr, Madame Truss est une femme qui a promis d’enlever beaucoup de règlementations, notamment écologiques qu’elle juge néfastes, parce qu’elles entravent le bon business. Et c’est absolument à l’encontre des idées de Charles et ça avec Liz Truss, je pense qu’il y aura des négociations difficiles.