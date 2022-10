Sabotage présumé des Gazoducs Nord Stream: l'enquête sur les responsabilités s'avère complexe

Image satellite montrant le gaz s'échappant du gazoduc Nord Stream en mer Baltique, le 29 septembre 2022. via REUTERS - ROSCOSMOS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les bouillonnements provoqués par les fuites de gaz ont cessé au-dessus du gazoduc endommagé Nord Stream 1, mais pas de Nord Stream 2, ont annoncé les garde-côtes suédois ce lundi 3 octobre. Et l'enquête sur les responsabilités du sabotage présumé va commencer. La Russie, propriétaire des gazoducs, a envoyé un navire, tandis que la Suède et le Danemark, dont les eaux territoriales sont concernées, ont annoncé vouloir mener une enquête conjointe. L’Allemagne et la Pologne souhaitent également participer.