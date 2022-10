Reportage

Turquie: face à l'inflation, les Turcs se tournent vers les produits «maison»

Audio 01:15

Le vendeur d'un magasin d'alimentation s'entretient avec des clients dans un marché d'Istanbul, en Turquie, le 29 septembre 2022. AP - Francisco Seco

Texte par : RFI

La hausse des prix à la consommation a franchi un nouveau sommet en Turquie, atteignant en septembre un taux officiel de 83,5% sur un an. Alimentée par la hausse des prix de l'énergie et par la politique monétaire du président Erdoğan, l'inflation touche tous les secteurs, à commencer par les transports et les denrées alimentaires, dont les prix ont bondi de 93%. Alors, pour faire des économies, de nombreux Turcs privilégient les produits « faits maison ».