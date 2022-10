Les Tchèques se mobilisent pour acheter un char T-72 à l'Ukraine comme «cadeau à Poutine»

Une collecte de dons privés organisée en Tchéquie a permis de réunir la somme nécessaire pour l’achat d’un char T-72 destiné à l’armée ukrainienne. La campagne, appelée « un cadeau pour Poutine », continue, cette fois, pour l’achat de munitions.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Prague, Alexis Rosenzweig

Le char T-72, de fabrication soviétique mais modernisé, baptisé « Tomas », est devenu l’un des nouveaux symboles de la solidarité des Tchèques envers l’Ukraine envahie. Plus d’un million et demis d’euros ont déjà été collectés sur la plateforme « cadeau pour Poutine – des armes pour l’Ukraine », qui permet d’envoyer des fonds sur le compte de l’ambassade ukrainienne de Prague.

Vision nocturne

Cette fois-ci les dons été précisément liés à l’achat de ce char équipé de vision nocturne ainsi que d’obus et de drones, sous le patronage du ministère tchèque de la Défense. Prague avait envoyé des chars de fabrication soviétique au printemps, « Tomas » est lui, offert par plus d’une dizaine de milliers de donateurs individuels, épaulés par quelques grandes entreprises tchèques, et devrait arriver à destination le mois prochain.

1 968 couronnes

En tout, l’ambassade d’Ukraine en République tchèque indique avoir reçu près de 9 millions d’euros destinés aux soldats qui tentent de repousser l’envahisseur russe. Les Tchèques ont notamment été nombreux, le 21 août, à donner la somme symbolique de 1 968 couronnes (environ 80 euros) pour marquer l’anniversaire de l’écrasement du Printemps de Prague par les chars commandés par Moscou.

►À lire aussi : Printemps de Prague: les Tchèques donnent 1968 couronnes tchèques à l'armée ukrainienne

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne