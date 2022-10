Espagne: début du procès de la catastrophe de train meurtrière de Compostelle en2013

Une image du déraillement du train prise d'une vidéo de caméra de surveillance près de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans le nord-ouest de l'Espagne, le24 juillet 2013. REUTERS/CCTV via

Un des plus grands procès de ces derniers années commence ce mercredi en Espagne : neuf ans après l’accident de train entre Madrid et Ferrol, le 24 juillet 2013, qui avait fait 80 victimes et 200 blessés, 700 témoins et experts vont comparaître dans un immense périmètre de 1000 m² ad hoc à Saint-Jacques-de-Compostelle. Au moment de l’accident, la ligne existait depuis 2011.