L'Union européenne adopte de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie

À Bruxelles, les 27 ambassadeurs des États de l’Union européenne se sont mis d’accord ce 5 octobre pour un nouveau paquet de sanctions à l’encontre de la Russie. Elles entreront en application dès leur publication dans le journal officiel de l’Union européenne. Ces sanctions font suite à l’annexion par la Russie des quatre régions ukrainiennes la semaine dernière et elles étaient attendues depuis plusieurs jours.

De notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

Il aura fallu des négociations poussées entre les Vingt-Sept pour parvenir à se mettre d’accord sur ce huitième paquet de sanctions. La pierre d’achoppement de cette négociation, était la volonté de l’Union européenne de frapper le pétrole russe. La Hongrie avait prévenu par la voix du Premier ministre Viktor Orban qu’elle était défavorable à de nouvelles sanctions, mais en fin de compte les réticences magyares ont été rapidement levées et c’est surtout avec Chypre, Malte et la Grèce qu’il y a eu des désaccords.

Interdiction d'exportation de composants électroniques

L’idée de plafonner le prix du pétrole transporté par bateau était récusée par ces trois pays qui craignaient de perdre leurs contrats maritimes face à la concurrence de la Turquie qui n’applique pas les sanctions de l’UE.

Parmi les autres sanctions qui frapperont la Russie figure une nouvelle interdiction d’exportation de composants électroniques, de pièces pour les avions et de substances chimiques pour priver Moscou d’équipements militaires de haute technologie.

Les diamants ont en revanche été retirés de la liste des sanctions face à un veto de la Belgique.

Pour la nouvelle liste de personnes sanctionnées, on sait que l’UE veut geler les avoir et déclarer personæ non gratæ tous ceux qui ont été impliqués dans les référendums jugés nuls et non avenus dans les quatre régions ukrainiennes.

À Strasbourg, le Parlement européen débattait également ce matin de l'escalade russe dans la guerre contre l'Ukraine en présence de la présidente de la Commission Européenne Ursula Von der Leyen. Première certitude partagée par beaucoup dans l 'hémicycle, la guerre en Ukraine est arrivée à un tournant, raconte le correspondant de RFI, Jean-Jacques Hery. En tout cas, elle a changé de face, assure la présidente de la Commission Ursula Von der Leyen devant les eurodéputés : « L’armée ukrainienne continue de faire état de victoires impressionnantes dans sa lutte contre l’agresseur. C’est le moment de ne pas changer de cap et de redire à nos amis ukrainiens que nous restions à leurs côtés aussi longtemps qu’il le faudra ».

Pour le député européen Bernard Guetta, Vladimir Poutine se retrouve aujourd'hui acculé : « Une débâcle politique s'ajoute à la débâcle militaire. De hauts responsables du régime en sont à s'accuser publiquement, les uns les autres, d'incurie. Et cela nous dit que la chaîne de commandement et le président lui-même ne sont plus intouchables ».

Continuer les livraisons d'armes

La plupart des députés - tous groupes confondus ou presque - appellent à continuer les livraisons d'armes, à un renforcement aussi des sanctions contre la Russie. Mais en filigrane, les conséquences de la guerre sur les prix de l'énergie sont bien là, insiste Pedro Marques, eurodéputé socialiste portugais : « Nous devons soutenir l’ensemble des Européens qui souffrent des conséquences de cette guerre. Il faut réformer les marchés de l’électricité et du gaz afin de lutter contre la spéculation et réduire les factures. C’est ce que nous allons voter en demandant une action immédiate des institutions ».

Une résolution rappelant la position du Parlement européen sur le conflit sera votée demain. Il pourrait y apparaître pour la première fois l'idée de la fin éventuelle d'un conflit avec - peut-être - une défaite russe.

