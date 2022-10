Russie: un haut parlementaire critique frontalement la communication de l'armée russe

Le président russe Vladimir Poutine, mercredi 5 octobre 2022. Illustration. © AP - Gavriil Grigorov

Texte par : Anissa El Jabri Suivre 2 mn

Le ministère de la Défense est de plus en plus largement critiqué en Russie. Un haut responsable parlementaire russe a sévèrement critiqué la communication de l'armée, ce mercredi 5 octobre. Il fait suite aux critiques des nationalistes et à celles de Ramzan Kadyrov et Evgeni Prigojine, qui ont férocement mis en cause sur leurs chaînes Telegram une partie de la chaîne de commandement militaire ce week-end, après le retrait russe de Lyman.