Ukraine: le procureur général milite pour un tribunal international jugeant le «crime d’agression»

Le procureur général ukrainien Andriy Kostine lors d'une audition au Capitole à Washington, le 21 septembre 2022. (image d'illustration) Getty Images via AFP - SAMUEL CORUM

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La guerre entre la Russie et l’Ukraine est aussi juridique. Le procureur général de l’Ukraine, Andriy Kostine, était à Paris mardi 4 octobre pour convaincre des acteurs de la justice internationale et les autorités françaises de l’aider à constituer un tribunal international qui jugerait un « crime d’agression ». Nouveau venu dans le droit international, ce crime consisterait à juger et à condamner pénalement les plus hauts responsables étatiques pour avoir décidé d’attaquer un pays tiers.