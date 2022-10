L'Irlande s'inquiète de la sécurité de ses câbles sous-marins

L'Irlande s'inquiète de la sécurité de ses câbles sous-marins. AFP - PAUL FAITH

L'Irlande se méfie de plus en plus de l'activité navale russe et craint pour la sécurité de ses câbles. Ils permettent des transactions financières, des opérations commerciales ou tout simplement l'accès à internet au quotidien. Le risque a été évoqué par Emmanuel Macron au sommet de la Communauté politique européenne à Prague. Mais le défi s’annonce compliqué.