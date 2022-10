La Communauté politique européenne pourra-t-elle s'inscrire dans la durée?

Union européenne: surmonter les divisions sur l'énergie

Le sommet informel du Conseil européen commence, ce vendredi 7 octobre au matin, à Prague. Ce sont les Vingt-Sept cette fois qui sont réunis. Beaucoup de sujets de divisions sur la table au premier rang desquels, le dossier énergétique.

L’Union européenne souffre de coupures de livraisons d’hydrocarbures et de prix qui s’envolent, conséquence de la guerre en Ukraine, écrit notre envoyée spéciale à Prague, Anastasia Becchio. Mais l’Union européenne a bien du mal à trouver une réponse commune. Les intérêts sont divergents entre ceux comme la France qui mise sur le nucléaire, ceux plus à l’Est qui restent très dépendants de l’énergie russe ou ceux, qui comme l’Allemagne, continuent de compter encore sur le charbon. Berlin a d’ailleurs suscité un tollé en annonçant la semaine dernière un plan de 200 milliards d’euros pour protéger son économie.

Les prix du gaz seront au cœur des débats aujourd’hui. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a accepté de considérer un plafonnement de ces prix payés aux pays exportateurs, Quinze États membres, dont la France le réclament. L’Allemagne est beaucoup réservée sur ce mécanisme qui reste encore à définir. Elle redoute une aggravation des difficultés d’approvisionnement.

Les Vingt-Sept vont donc aujourd’hui plancher sur les propositions qui leur ont été envoyées par lettre mercredi par Ursula von der Leyen. Elle propose aussi de développer les achats communs de gaz et d’aller au-delà des 20 milliards d’euros de subventions européennes déjà adoptées pour les infrastructures visant à s’affranchir de Moscou. Pas de décision à attendre ici à Prague. Aujourd’hui, l’objectif est de surmonter les divergences d’ici au prochain Conseil européen des 20 et 21 octobre à Bruxelles. Mais il y a une urgence depuis l’invasion de l’Ukraine, les prix de gros du gaz et de l’électricité ont été multipliés par quinze dans l’Union européenne.