Violences faites aux femmes: un rapport européen dénonce de «graves insuffisances» en Allemagne

Le Conseil de l'Europe demande notamment à l'Allemagne de mettre en place «un mécanisme d'examen des homicides domestiques» pour «analyser toutes les affaires de meurtres de femmes fondé sur le genre» (image d'illustration). © iStock / laflor

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Conseil de l'Europe appelle l'Allemagne à faire plus d'efforts et à déployer plus de moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes dans le pays, pointant de « graves insuffisances », dans un rapport publié vendredi 7 octobre.