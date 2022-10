Allemagne: à Berlin, des dizaines de milliers de personnes manifestent

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

Une foule compacte s'est massée, sous la pluie, au cœur du quartier gouvernemental.

De nombreux hommes, quelques femmes et même des familles, comme cette petite fille très pâle qui arbore la pancarte « non à l'impérialisme américain », dessinée par sa mère.

Une foule de drapeaux allemands, mais aussi de nombreux drapeaux russes, agités pour protester contre les sanctions décrétées par les occidentaux contre le régime de Vladimir Poutine.

Il faut baisser le prix de l'énergie. Le gazoduc ? Pourquoi il est cassé ? On envoie des gens sur la Lune, il y a a des satellites partout et on ne sait pas comment s'est arrivé ? On se moque de nous.