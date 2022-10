Espagne: le parti de Puigdemont décide de quitter le gouvernement indépendantiste catalan

C'est fini : le parti de l'ex-président catalan Carles Puigdemont a décidé vendredi 7 octobre de sortir du gouvernement régional de coalition après un vote de ses militants et des mois de tensions internes, alors qu'eux misent sur la confrontation avec Madrid tandis que la gauche indépendantiste souhaite négocier avec Madrid.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Barcelone, Élise Gazengel

L'union indépendantiste catalane n'est plus. Ce vendredi soir, les militants de la droite de Junts, parti de l'ex-président catalan Carles Puigdemont, ont voté à 55% pour l'abandon du gouvernement de coalition avec la gauche d'Esquerra Republicana. Cette alliance gouvernait la région depuis 2015 et avait porté le camp indépendantiste à l'organisation d'un référendum il y a 5 ans, presque jour pour jour.

Mais cette union fragile était devenue une guerre fratricide opposant deux manières d'aborder la question indépendantiste. Les radicaux de Junts ont donc décidé d'abandonner le pouvoir ce 7 octobre, non sans critiquer durement leur ancien allié, le président Pere Aragonès, en le défiant de se mesurer à un vote de confiance au Parlement.

Dans son allocution, le leader catalan a lui adopté un ton plus diplomate en remerciant le travail des ministres régionaux démissionnaires et en confirmant qu'il gouvernerait désormais seul, sans majorité parlementaire. Et la tâche sera difficile : le parti ne compte que 33 sièges sur 135.

► À lire aussi : Espagne: la Diada minée par les divisions entre indépendantistes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne