Présidentielle en Autriche: Alexander Van der Bellen grand favori à sa succession

Le président autrichien Alexander Van der Bellen devant son affiche de campagne le 23 septembre 2022. REUTERS - Leonhard Foeger

RFI

Plus de six millions d’Autrichiens sont appelés aux urnes, ce dimanche 9 octobre, pour le premier tour de l’élection présidentielle. L’actuel président, l’écologiste Alexander Van der Bellen, est le grand favori, loin devant ses concurrents. Un scénario bien différent de celui de la précédente élection présidentielle, il y a six ans.