Après l’explosion sur le pont de Crimée, Kiev fait allusion à de nouvelles actions

Image satellite fournie par Maxar Technologies qui montre des dégâts sur le pont de Kerch, qui relie la péninsule de Crimée à la Russie en traversant un détroit entre la mer Noire et la mer d'Azov, et des wagons en feu, samedi 8 octobre 2022. AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au lendemain de l’explosion qui a fortement endommagé le pont de Crimée, qui relie la Russie à la péninsule qu’elle a annexée en 2014, les autorités russes tentent de faire revenir la situation à la normale, notamment en s’efforçant de rétablir au plus vite la circulation routière et ferroviaire. Néanmoins, le coup porté n’est pas que matériel, et logistique, il est aussi symbolique et politique, alors que les autorités ukrainiennes refusent de revendiquer l’attaque mais font planer de nouvelles actions à venir. Quel est l’état d’esprit en Ukraine, après ce qui est considéré par certains comme un courant dans la guerre ?