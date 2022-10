La Suède lance une campagne pour inviter les particuliers à baisser leur consommation

Reportage

Moins d’éclairage public, quelques degrés en moins dans les bureaux des administrations… L'État suédois prend des mesures d’exemplarité. Car si le pays n’a pour l’instant pas de problème de production d’électricité, il fait face à une flambée des prix record. L’Agence de l’énergie suédoise vient de lancer une campagne nationale pour inviter les particuliers à baisser leur consommation. Dans un pays où les hivers sont longs, froids et les journées sombres, les Suédois sont-ils prêts à faire des efforts ?

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo

Douze degrés au thermomètre, du vent bien frais, mais les enfants de cette école du sud de la capitale n’ont pas l’air d’être gênés. Certains sont en t-shirt manches courtes, la plupart portent un sweat-shirt léger. À l’intérieur, le chauffage maintient la température à 21 degrés, comme d’habitude.

Pour l’instant, Robbie Graham, le directeur de l’école, n’a pas reçu de directives précises de la part du ministère de l’Éducation. « Ça ne me surprendrait pas qu’il y ait bientôt des changements. Nous vivons une crise énergétique, donc si chaque bâtiment baissait de 1 ou 2% sa consommation, ça pourrait faire une grosse différence. Ça va aller. On vit dans le froid une bonne moitié de l’année, donc les bâtiments sont construits pour : ils sont bien isolés, et les grandes fenêtres font entrer la lumière naturelle. »

À la sortie de l’école, les parents rencontrés ne sont pas particulièrement inquiets. Il faut dire que beaucoup sont locataires et en Suède, les charges d’électricité sont très souvent inclues dans le prix du loyer, fixé parfois plusieurs années à l’avance.

« Chaque kilowatt compte », c’est le slogan des spots qui tournent à la télévision, sur les radios, et sur les affiches placardées sur les murs du métro.

Tout juste sorti de la gym, Kristopher regrette surtout la fermeture dans sa salle de sport de cette véritable institution culturelle qu’est le sauna. « Ils s’adressent aux individus, mais soyons honnêtes, pour avoir le plus d’impact, il faut agir au niveau des entreprises, avoir une vue d’ensemble. »

L’objectif affiché par l’État : faire baisser de 5% la consommation d'électricité des Suédois, à leur bon vouloir.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne