Quelle réponse russe après l'attaque du pont de Crimée?

« Jugulaire »

C'est par la Crimée, et donc via le pont de Kertch, que l'armée russe approvisionnait le front de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Carburants et munitions empruntaient cette ligne ferroviaire, hors de portée des troupes ukrainiennes.

Mais c'est par là aussi que transitaient les troupes réaffectées d'un front à l'autre, de l'est vers le sud, en fonction des décisions de l'état-major. L'attaque risque, pour la Russie, d'empêcher – ou en tout cas ralentir – ces bascules, entravant les mouvements des troupes russes en Ukraine.

L'artère est donc vitale pour Moscou. C'est « comme une jugulaire qui vient d'être touchée », juge un spécialiste défense joint par RFI. Et la Russie s'est activée pour rouvrir ce pont le plus rapidement possible, car il ne lui reste actuellement qu'une seule ligne ferroviaire qu'elle peut emprunter entre les fronts, et celle-ci est à portée de tirs pour les Ukrainiens.

À l'annonce de cette explosion, Kiev a manifesté sa joie, mais les dirigeants ukrainiens se sont gardés de revendiquer l'attaque, allant même jusqu'à suggérer que les Russes pourraient être à l'origine de cette explosion. Les regards se portent pourtant vers eux. Mais Kiev cherche probablement à maintenir un doute plausible sur les commanditaires de cette attaque afin d'éviter une escalade trop forte avec la Russie.

Guilhem Delteil