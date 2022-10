Allemagne: premières propositions pour le bouclier tarifaire sur l'énergie

Michael Vassiliadis, président de l'Union des industries minières, chimiques et énergétiques, Siegfried Russwurm, président de la Fédération des industries allemandes et Veronika Grimm, membre du Conseil d'experts économiques du gouvernement allemand, derrière le chancelier Olaf Scholz alors qu'ils arrivent pour la remise du rapport contenant la proposition de la Commission indépendante sur le gaz naturel et la chaleur, à Berlin, le lundi 10 octobre 2022.

AP - Kay Nietfeld