Concile Vatican II: «Dans le monde avec les autres sans jamais se sentir au-dessus»

Le pape François dans la basilique Saint-Pierre au Vatican, ce mardi 11 octobre 2022, pour le 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. AP - Alessandra Tarantino

2 mn

Il y a soixante ans, le 11 octobre 1962, le pape Jean XXIII ouvrait solennellement le Concile Vatican II dans la basilique Saint-Pierre. Un tournant majeur dans l'histoire de l'Église catholique. Pendant trois ans, plus de 2 000 évêques et théologiens du monde entier vont réfléchir sur l'identité de l'Église et son rapport au monde. Mardi 11 octobre, pour célébrer cet anniversaire du Concile, le pape François a présidé une messe dans laquelle il a invité à l'unité de l'Église et à dépasser les « polarisations ».