En Autriche, le Klimaticket fête son premier anniversaire sur fond de crise climatique

Il y a un an, en octobre 2021, l’Autriche lançait une réforme emblématique : le Klimaticket, un ticket permettant d’emprunter l’ensemble des transports en commun du pays pour 1 095 euros par an, soit trois euros par jour. Portée par les écologistes qui gouvernent l’Autriche aux côtés des conservateurs, la mesure fête ce mois-ci son premier anniversaire.

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

Alexander Kesselring travaille à Vienne, mais il vit en Basse-Autriche, à une heure de la capitale, et emprunte donc régulièrement le train. Son employeur, une ONG d’entrepreneuriat social, a décidé de lui acheter un Klimaticket, une décision importante pour lui.

« Le Klimaticket a conforté mon choix de ne plus prendre l’avion et de voyager uniquement en train, dit-il. Le train est malheureusement plus cher que l'avion mais le Klimaticket rend ce mode de transport plus accessible. Je prends le train bien plus souvent aujourd’hui : avec le Klimaticket, ce n'est pas compliqué, on n’a plus à penser à acheter un billet et en plus, ça donne envie de découvrir de nouveaux lieux dans le pays. »

Une politique incohérente ?

Quelque 180 000 Klimaticket ont déjà été vendus. Si les ONG saluent cette mesure, ils la jugent insuffisante face à l’ampleur du défi climatique, comme l’explique Johannes Wahlmüller de l’ONG Global 2000 : « La politique autrichienne en matière de transport n'est pas cohérente car dans le même temps, on accroît l'offre destinée au trafic automobile. Le bilan carbone du secteur des transports est mauvais : les émissions ont même augmenté de plus de 4% par rapport à 2020. Ça reste donc un gros problème en Autriche et ce malgré la mise en place du Klimaticket. De nombreuses autres mesures sont nécessaires. »

D’autant plus que l’Autriche s’est doté d’un objectif ambitieux : atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, soit dix ans avant l’Union européenne.

