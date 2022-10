Guerre en Ukraine: calme précaire et crainte de nouvelles attaques russes à Kiev

Ce lundi 10 octobre, Moscou a tiré plus de 80 missiles sur Kiev, mais aussi sur d'autres grandes villes ukrainiennes, Ternopil, Dnipro, Lviv ou encore Kharkiv. Au moins 19 personnes sont mortes lundi et 105 blessées, selon un nouveau bilan annoncé mardi par les autorités, dans ces tirs qui ont aussi visé des infrastructures énergétiques. Pour les autorités, la Russie pourrait continuer de s'attaquer au réseau électrique ukrainien.

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

La nuit avait été plutôt calme à Kiev, avant qu’une nouvelle sirène anti-aérienne se déclenchée dans le centre-ville de Kiev mardi matin. Cela veut dire qu'il y a des objets volants qui passent quelque part au-dessus de la ville, de la région.

La veille, c'est à ces mêmes moments, aux alentours de 8h10 (heure locale) que se sont déclenchées les premières frappes. Il y a sans doute un petit peu d'anxiété actuellement dans la ville.

Neutraliser le réseau énergétique avant l'hiver

Après le bilan des frappes de lundi, il est clair pour beaucoup d'Ukrainiens que l'objectif n'est pas forcément une revanche par rapport à l'explosion du pont de Crimée samedi dernier, mais plutôt une stratégie véritablement bien pensée par l'état-major des forces russes afin de neutraliser le réseau énergétique ukrainien avant l'hiver.

Lundi, il y a au moins deux centrales électriques proches du centre de Kiev qui ont été visées par des missiles de croisière. Il y a eu des interruptions d'électricité pendant de nombreuses heures pendant la journée et la Russie a déclaré qu'elle allait continuer à frapper de cette manière. À Kiev, on s'attend donc à ce que dans les jours et dans les semaines à venir, il y ait encore de nouvelles infrastructures énergétiques qui soient frappées.

