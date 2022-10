«Il n’est pas dans l’intérêt de la Norvège d’avoir des prix du gaz élevés», affirme Oslo

Les excédents commerciaux de la Norvège, désormais premier fournisseur de gaz européen, atteignent des records. Mais lors d’une conférence à l’Institut norvégien des affaires étrangères à Oslo, le Premier ministre Jonas Gahr Støre a tenu à expliquer pourquoi il n’était pas dans l’intérêt de son pays que les prix du gaz continuent à être aussi élevés, cherchant ainsi à démentir ceux qui accusent la Norvège de « profiter » de la crise.

« Il n’est pas dans l’intérêt de la Norvège d’avoir des prix du gaz élevés et en constante hausse. D’abord, ça crée de l’instabilité en Europe. Ensuite, ça nuit aux industries norvégiennes qui travaillent avec nos partenaires économiques sur le continent. Enfin, ça fait aussi augmenter les prix de l’électricité norvégienne. Mon gouvernement et moi faisons tout ce que nous pouvons pour maintenir, et si possible augmenter, les livraisons de gaz. »

Et le Premier ministre de rappeler : « Ce n’est pas moi qui produis et vends du gaz, ce sont des entreprises privées norvégiennes et européennes qui exploitent nos réserves. Notre gouvernement a fait en sorte de faciliter les réglementations afin d’extraire davantage, pour pouvoir augmenter les exportations vers l’Europe : 8% depuis le début de l’année. »

« L'énergie est la principale menace pour la cohésion européenne »

« Si nous ne l’avions pas fait, il y aurait eu davantage de pénuries et des prix plus élevés. À ce sujet, ce sont les autorités européennes qui doivent trouver des solutions pour leur marché intérieur. Ce n’est pas à la Norvège de fixer les prix pour l’Union européenne. Je pense d’ailleurs que l’énergie est la principale menace pour la cohésion européenne. Car sur l’Ukraine, nous sommes unis et résilients. Mais sur l’énergie, il y a beaucoup à faire, et la vraie réponse à ce défi, c’est que l’Europe augmente rapidement sa production d’énergie renouvelable pour remplacer ce qu’il lui manque. »

