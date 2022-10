La Cour suprême du Royaume-Uni se penche sur les envies d'indépendance écossaise

Dans les rues de Clydebank, en Ecosse, le 16 septembre 2014, deux jours avant le référendum sur l'indépendance. REUTERS/Dylan Martinez

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Y aura-t-il un nouveau référendum sur l’indépendance écossaise ? La nation britannique du nord possède son propre gouvernement, dirigé par les nationalistes et soumis au gouvernement de Londres, qui refuse l’organisation d’un nouveau plébiscite. Le précédent scrutin, en 2014, avait vu le non à l’indépendance l’emporter à 55%. La Cour suprême britannique doit statuer sur la question ce mardi et mercredi.