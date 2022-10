Guerre en Ukraine: Kiev reçoit son premier système de défense anti-aérienne

L’Ukraine a reçu son premier système de défense anti-aérienne. Un système livré par l'Allemagne et qui devrait permettre de protéger une grande ville contre les raids aériens.

Publicité Lire la suite

Ce système de défense anti-aérienne n'est qu'une première étape, trois autres seront livrés dans les prochains mois, a indiqué Christine Lambrecht, la ministre allemande de la Défense. L'Iris T est un bouclier capable d’assurer une bulle de protection dans un rayon de 40 kilomètres, et depuis lundi, alors qu'une pluie de missiles russes s'abattait sur les villes ukrainiennes, ces systèmes sol-air sont devenus la priorité numéro un de Kiev.

Les États-Unis promettent aussi une livraison

Ces bombardements dans la profondeur du territoire ukrainien sont une véritable inflexion de la stratégie russe. Moscou, en relançant une séquence de frappes par missiles sol-sol, comme cela avait été fait dans les premiers jours du conflit, menace désormais les infrastructures civiles de l'Ukraine dans des villes éloignées des zones de combat, à l'instar de Lviv à l'ouest, relativement épargnée jusque-là.

► À lire aussi : Guerre en Ukraine: que cache la surenchère nucléaire de Moscou ?

Kiev voudrait disposer de véritables dômes de protection autour de ses villes et sollicite ses alliés. Les États-Unis ont promis des systèmes de missiles sol-air NASAM: deux dans un premier temps, puis six autres à venir. L’Ukraine lorgne également sur les systèmes français SAMP-T Mamba produit par Thalès et MBDA, mais les armées françaises ne possèdent que huit de ces systèmes, des systèmes qui sont par ailleurs complexes à maîtriser.

La fourniture de systèmes de défense anti-aérienne à l'Ukraine est « la priorité » (Stoltenberg) La fourniture de systèmes de défense anti-aérienne à Kiev est « la priorité » pour les Alliés, car les Ukrainiens en ont « un besoin urgent » pour faire face aux bombardements de la Russie, a affirmé mercredi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg. « Les Alliés ont fourni de tels systèmes de défense, mais les Ukrainiens ont besoin de plus. Ils ont besoin de différents types de défense aérienne, à courte portée, à longue portée, de systèmes contre les missiles balistiques, les missiles de croisière, les drones. Différents systèmes pour différentes tâches », a-t-il expliqué au début d'une réunion des ministres de la Défense de l'Alliance à Bruxelles.



NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne