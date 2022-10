L'Ukraine se prépare à un hiver rude après le bombardement des infrastructures énergétiques

Dans un commerce à Lviv, les clients s'éclairent au téléphone portable après une coupure d'électricité provoquée par les bombardements russes sur la ville, le 11 octobre 2022. REUTERS - STRINGER

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’armée russe continue sa vague de frappes visant des infrastructures critiques et énergétiques en Ukraine. Mardi 11 octobre, les bombardements ont épargné Kiev, mais plusieurs centrales électriques et thermiques ont été touchées. C’était le cas dans la région de Lviv ou encore de Vinnytsia, où les services techniques s’efforcent de remettre en état au plus vite les installations. Une course contre-la-montre, alors que les dégâts s’accumulent et que la saison du chauffage va bientôt commencer.