Le Royaume-Uni au bord de la récession

Le produit intérieur brut britannique est reparti à la baisse au mois d’août. Il enregistre une diminution de 0,3% selon les derniers chiffres de l’Office national des statistiques. Un recul qui vient déjouer les pronostics et stopper un léger rebond de l’économie au mois de juillet.

Tous les secteurs de l'économie britannique sont concernés par ce recul, que ce soit dans la production de biens ou dans les services. L’un des principaux responsables, c’est évidemment l'augmentation considérable des prix du pétrole et du gaz.

Et puis il y a l'inflation, proche des 10%, qui freine toute l'activité économique. Les Britanniques consomment moins. La conséquence, c’est que l'économie ralentit. Pour essayer de relancer la machine, la Première ministre Liz Truss a présenté fin septembre un plan de soutien à coup de subventions et de baisses d'impôts. Mais ces mesures inquiètent les investisseurs et perturbent les marchés, car elles pourraient coûter très cher à l'État.

Un ralentissement pour 2023 ?

Ces aides pourraient aussi compliquer la lutte contre la hausse des prix. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que les prévisions ne sont pas rassurantes. Le FMI projette un ralentissement important de l'activité économique britannique en 2023, avec une croissance estimée à 0,3%, bien en dessous des 3,6% prévus en 2022.

