Face à la guerre en Ukraine, la Pologne dépense des sommes record pour renouveler sa défense

En Pologne, la guerre en Ukraine a largement changé la donne concernant la défense du pays. Aux frontières de la guerre, Varsovie a alloué des sommes records pour son budget militaire, notamment pour remplacer le matériel envoyé en Ukraine.

Publicité Lire la suite

La Pologne a toute une armée à reconstruire et à renforcer. Dès le début de la guerre en Ukraine, Varsovie a soutenu son voisin face à l’agression russe. Le gouvernement n’a pas lésiné sur l’envoi de matériel de l’autre côté de la frontière, notamment des chars modernes, des obus et des missiles.

Mais forcément, cette aide a affaibli l’armée polonaise, à un point que le gouvernement se dit que si demain la Russie ou la Biélorussie lance une offensive contre la Pologne, elle manquerait d’équipement pour y faire face. Et c’est une menace qui persiste depuis le début du conflit, surtout que les dernières déclarations du président biélorusse et les récents mouvements de troupes à la frontière n’ont pas rassuré les Polonais.

30 milliards d’euros dépensés

En prévention à de possibles attaques, le gouvernement polonais a voté un budget record pour moderniser son armée au plus vite. Il s’autorise à dépenser près de 30 milliards d’euros l’an prochain pour remplacer le matériel parti en Ukraine. C’est le double du budget de l’an dernier. Ça représente environ 3% du PIB de la Pologne.

L’objectif pour le ministre de la Défense, c’est de construire une « grande armée de dissuasion ». Il veut doubler les effectifs des forces terrestres et surtout, s’armer de matériel qui fait déjà ses preuves sur le terrain de guerre ukrainien. Le gouvernement multiplie les achats d’armements internationaux avec notamment des missiles Himars américains ou des canons coréens.

À la fin de la décennie, la Pologne espère aligner plus de chars et d’artillerie que les forces françaises, allemandes, britanniques, italiennes, belges et néerlandaises réunies. Ce qui est considérable !

Une stratégie politique

Tout ce processus de modernisation est aussi une stratégie politique du parti au pouvoir, le PIS. La Pologne est en conflit avec l’Union européenne, mais occupe un rôle important dans la stratégie militaire de l’Otan depuis le début de la guerre en Ukraine

Évidemment, cet effort militaire sans précédent est aussi un moyen pour le parti Droit et Justice d’occuper le devant de la scène dans le camp occidental. Au sein de l’Otan particulièrement. Varsovie rêve de récupérer le leadership en Europe, et se doter de l’armée la plus puissante du continent lui donnerait forcément plus de poids.

Et pour prendre de l’importance, le PIS n’hésite pas à renforcer des partenariats en dehors des frontières de l’Union européenne. Et qu’importe la coopération entre les 27. Le parti nationaliste fait cavalier seul pour renforcer son armée. C’est d’ailleurs ce que reproche l’opposition au gouvernement actuel. Et en cas de victoire lors des élections législatives de l’an prochain, l’opposition promet de revoir l’ensemble du budget de la défense.

►À lire aussi : Pologne: pour diversifier son équipement militaire, Varsovie signe avec la Corée du Sud

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne