Royaume-Uni: la disparition de 116 mineurs isolés inquiète les associations

2022 s’annonce comme une année record sur les côtes anglaises concernant les arrivées de migrants, à bord d’embarcations de fortune. Ce mercredi 12 octobre, le nombre moyen de personnes par bateau a dépassé les cinquante pour la première fois. Mais c’est un autre chiffre qui inquiète les ONG : celui des mineurs disparus des radars.

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

Les autorités ont perdu de vue 116 mineurs non accompagnés entre juillet 2021 et août 2022. Ces enfants, âgés de 11 ans et plus, ont été placés à leur arrivée dans des hôtels à travers le pays. Mais, au moment de les transférer vers des logements moins temporaires, 7% d’entre eux avaient disparu.

Cela inquiète les ONG. L’organisation de protection de l’enfance (ECPAT) craint que ces 116 mineurs ne soient tombés aux mains de réseaux de prostitution, forcés de travailler ou réduits en esclavage domestique. Les militants et les anciens mineurs demandeurs d’asile racontent la vulnérabilité de ces enfants vis-à-vis des réseaux de passeurs, même après leur arrivée, et de trafiquants.

Plus de moyens demandés

Le ministère de l’Intérieur assure travailler 24h/24 et tout faire pour « localiser » ces enfants. Les associations et les représentants des autorités locales chargées de loger les mineurs non accompagnés demandent à l’État de ne plus recourir à des hôtels comme solutions temporaires et de mettre davantage de moyens dans l’hébergement des demandeurs d’asile.

Pour rappel, le gouvernement souhaite délocaliser au Rwanda son système d’asile. Un projet pour l’instant suspendu à une décision de justice.

